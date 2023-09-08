В ніч на 8 вересня росіяни запустили по Одеській області 20 дронів-камікадзе 2Ірфрув 131/136. ППО знищила 16 з них.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.Окупанти запускали БПЛА з території РФ (Приморсько-Ахтарськ) та з тимчасово окупованого Криму (мис Чауда). Усього було зафіксовано пуски 20 "шахедів" в напрямку Одеської області.В результаті роботи ППО знищено 16 "Shahed-136/131" у межах Одеської та Миколаївської областей."До відбиття удару застосовано зенітні ракетні підрозділи, винищувальну авіацію, мобільні вогневі групи Повітряних Сил, протиповітряну оборону інших складових Сил оборони України", – зазначили в ПС.Обстріли 8 вересняВ ніч на 8 вересня в пісденно-східних регіонах України оголошувалась повітряна тривога внаслідок пусків "шахедів". Про вибухи внаслідок цієї атаки не повідомлялось.Однак, під ранок окупанти вдарили ракетами по Сумах, зруйнувавши будинок в приватному секторі. А пізніше росіяни атакували, ймовірно, балістикою Запоріжжя – там відомо про щонайменше одного постраждалого.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.