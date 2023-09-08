Гості вже на порозі, а в будинку немає нічого солодкого до чаю? Приготуйте ніжно-вершковий та повітряний торт “Капучіно”. На його приготування у вас потрібно максимум 15-20 хвилин, а інгредієнти коштують зовсім недорого.Рецепт цього чудового та легкого торта – читайте в матеріалі нижче.Що вам знадобиться: 5 пакетиків розчинної кави "Капучіно" або "3 в 1" 200 мл окропу 20 г швидкорозчинного желатину 600 мл сметани 20% 100 г цукрової пудри трохи печива для основиЯк приготувати торт "Капучино"Пакетики розчинної кави висипте в миску і залийте окропом, розмішайте. Дочекайтеся, поки кава трохи охолоне (до 70 градусів), додайте швидкорозчинний желатин і знову розмішайте, щоб він розчинився.Не додавайте желатин до дуже гарячої рідини, інакше не отримаєте необхідного ефекту.До сметани додайте цукрову пудру, збивайте кілька хвилин міксером.Форму для торта змастіть олією або вершковим маслом. До сметани додайте каву з желатином, збивайте ще 1 хвилину. Перелийте у форму.Зверху викладайте шар печива. А потім відправте в холодильник на 1 годину - для стабілізації. Потім зніміть форму та перекладіть торт на тарілку. Торт виходить дуже легкий, але при цьому він ситний та має приємний кавовий смак. До речі, раніше ми писали про те, як приготувати смачний бісквіт із карамельним смаком без згущеного молока.А ще розповідали про те, якими мають бути точні пропорції ідеального маринаду.