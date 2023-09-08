Російські окупанти вдарили Запоріжжя ракетами вранці 8 вересня, і під атаку ворога потрапили об’єкти цивільної інфраструктури. Внаслідок ворожого удару є як мінімум один постраждалий.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Юрія Малашка та секретаря облради Анатолія Куртєва."На місці працюють усі відповідні служби. Є інформація про мінімум одну постраждалу людину", – розповіли в ОВА.За словами чиновника, противник, ймовірно, застосовував балістичні ракети для ударів по місту.Як уточнили в облраді, наразі зафіксовано, що внаслідок дії вибухової хвилі у багатоповерхових будинках та навчальних закладах пошкоджено вікна."Підрахунок пошкоджень продовжується… Міські служби вже поїхали на місця", – повідомив Куртєв.Повітряна атака 8 серпняЦієї ночі російські окупанти знову атакували територію України, застосовуючи ударні дрони типу "Шахед". Противник запускав їх групами, і в ряді областей була оголошена повітряну тривогу.Про роботу систем протиповітряної оборони по цілях ворога повідомляли, зокрема, на Одещині.Близько пів на шосту ранку в Сумах пролунав вибух, в області було оголошено тривогу. У командуванні Повітряних сил заявили про ракетну небезпеку для регіону, а у Сумській ОВА заявили про роботу протиповітряної оборони.Як поінформували у Повітряних силах, цієї ночі було зафіксовано пуски 20 "Шахедів" у напрямку Одещини. Внаслідок бойової роботи знищено 16 цілей у межах Одеської та Миколаївської областей.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.