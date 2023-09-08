Сьогодні, 8 вересня, в Україні буде прохолодніше. Хоча у деяких регіонах синоптики попередили про пожежну небезпеку.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.Як уточнили синоптики, "холодком" повіє ще з ночі. Так, на більшій частині території вночі градусники показували не вище +6-11°."Днем +19-24°; у південній частині та Закарпатті вночі було 11-16°, вдень 22-27°", – йдеться у повідомленні.При цьому з огляду на те, що до 10 вересня в Україні панує бабине літо, сьогодні обійдеться без опадів, які нагадають про себе місцями хіба що похмурою погодою. Погода в Києві та областіУ столиці та столичному регіоні також опадів не передбачається. При цьому вдень температура повітря триматиметься вдень у діапазоні: Київ – +21-23 °; Київська область – +19-24 °.Попередження про пожежну небезпекуЗа даними синоптиків, 8-10 вересня у північних, центральних (крім Вінницької), південних, Харківській, Донецькій, Тернопільській областях та в Криму та в Рівненській області переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Коли в Україні похолодає та прийдуть дощі12-13 вересня, за прогнозом синоптика Наталки Діденко, в Україні почне холодати. І вже 13-15 вересня до України прийдуть перші осінні дощі.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.