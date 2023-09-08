У Сумах пролунав звук вибуху у ніч проти п’ятниці, 8 вересня. Одразу після цього в області була оголошена повітряна тривога через загрозу ракетних ударів.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на “Суспільне Суми” та Telegram-канал командування Повітряних сил ЗСУ.Звук вибуху було чути у Сумах близько пів на шосту ранку.Буквально за кілька хвилин після цього в області оголосили повітряну тривогу.Як попередили військові, у регіоні є загроза ворожих атак із застосуванням ракетного озброєння."Увага! Сумська область – ракетна небезпека!" – оголосили в Повітряних силах.У Сумській обласній військовій адміністрації (ОВА) повідомили про роботу сил та засобів протиповітряної оборони у місті. Крім того, жителів просять не покидати укриття."У Сумах працює ППО. Залишайтеся в укриттях до відбою", – йдеться в оголошенні.О 05:56 у ПС заявили про відбій ракетної загрози для Сумської області.Повітряна атака вночі 8 серпняЦієї ночі російські окупанти знову атакували територію України, застосовуючи ударні дрони типу "Шахед". Противник запускав їх групами, і в ряді областей була оголошена повітряну тривогу.Про роботу систем протиповітряної оборони по цілях ворога повідомляли, зокрема, на Одещині.Удари по Сумах та Одеській областіНагадаємо, що перед цим подібні повітряні атаки ворога сталися минулої ночі, 6 вересня. Тоді окупанти запустили по Україні 33 безпілотники, 25 з яких вдалося збити силам протиповітряної оборони.Тоді у Сумах ворожий дрон вдарив по житловому кварталу, внаслідок чого було пошкоджено приватний будинок, магазини та квартири.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.