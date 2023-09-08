Ісламістські бойовики одночасно влаштували в Малі два теракти, внаслідок чого загинуло 49 цивільних та 15 військових.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.Повідомляється, що близько 11 дня бойовики напали на човен, коли він прямував річкою Нігер з міста Гао до Мопті. По судну було випущено щонайменше три ракети. Після зупинки човна армія вирушила на евакуацію виживших, на місці працюють слідчі.Ісламісти також напали на армійський табір у кільці Бурем у регіоні Гао. В бою з військовими загинуло близько 50 бойовиків.Уряд країни оголосив триденну національну жалобу. Ситуація в МаліЗа останні роки в Малі відбулось кілька державних переворотів, наразі в країні править військова хунта. Вони прийшли до влади на фоні проблем попереднього уряду, який звинувачувати, в тому числі, і у незахищенності мирного населення. Однак, з тих пір хунта не сильно просунулась у боротьбі з ісламістами, які контролюють частину країни.Бойовики, пов’язані з Аль-Каїдою та Ісламською державою розширюють свої володіння в Малі, починаючи з 2012 року.Зазначимо, що хунта, серед іншого, конфліктувала з миротворчим контингетонм ООН в країні та вимагала їх вийти з Малі. В підсумку, ООН пішла на такий крок та вивела своїх миротворців.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.