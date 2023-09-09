Лідер КНДР Кім Чен Ин готовий до укладення угоди з російським диктатором Володимиром Путіним щодо постачання зброї в РФ.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.Видання пише, що наразі незрозуміло, що саме передбачатиме угода. Пхеньян може запропонувати боєприпаси, РСЗВ та балістичні ракети малої дальності. Росія ж може надати КНДР зерно, нафту та військові технології. Не виключається, що Північна Корея завдяки їм зможе посилити свої загрози сусіднім країнам – Південній Кореї та Японії."Співпраця між Росією та Північною Кореєю може вийти за межі угод зі звичайними озброєннями та продовольчої/енергетичної допомоги, можливо, до передових технологій для супутників, атомних підводних човнів і балістичних ракет", – наводить видання думку експертів.Снаряди КНДР для РосіїНагадаємо, останнім часом американські офіційні особи почали неодноразово заявляти про те, що Росія веде переговори щодо постачання зброї з Північної Кореї. New York Times писали, що цього місяця Кім Чен Ин планує зустрітися з Путіним і обговорити військову співпрацю.В США заявили, що уважно стежать за підготовкою такої співпраці та пригрозили сторонам ще більшою кількістю санкцій.Більш детально про те, як Росія намагається знайти союз з КНДР, можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.