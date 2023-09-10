10 вересня за новим календарем православні віряни вшановують пам’ять святих мучениць Минодори, Митродори та Німфодори.Що можна і не можна робити, як правильно молитися, прикмети та традиції цього дня – у матеріалі Styler.Історія святаСвяті Минодора, Митродора і Німфодора - рідні сестри-християнки з Віфінії, які жили на початку VI ст. в пустелі й багато молилися Богу. Одного дня правитель Фронтон наказав схопити сестер і привести до нього. Він вимагав, аби дівчата зреклися віри, але ті не погодились цього зробити, тому були покарані. Усіх трьох сестер закатували.Тіла святих мучениць хотіли спалити на багатті, але сильний дощ загасив вогонь, а блискавка обпалила Фронтона і його слуг. Християни забрали тіла святих і поховали з почестю.У народі цей день називали "горобиновим". Люди на це свято ходили в ліс збирати горобину, щоб прикрасити нею оселю. Предки вірили, що це принесе щастя.Прикмети дня якщо гілкою горобини "намалювати" навколо себе коло, то це позбавить від поганих снів якщо поставити горобину на столі, то вона принесе щастя в будинок якщо горобина вродила багато - осінь буде сирою, а зима - суворою якщо гуси летять високо – осінь буде тривалою йде дощ - чекайте теплих днів у вересніЩо не можна робити пришивати гудзики виносити сміття вирушати в далеку дорогу будь-що кардинально міняти у життіДень ангела сьогодні відзначають: Андрій, Василь, Гаврило, Гліб, Євген, Іван, Климент, Костянтин, Микола, Павло, Петро, Семен, Тетяна.Головна молитва дня"Господи всемогутній і Всемилостивий, допоможи, спаси і збережи всіх, хто просять твоєї допомоги і здоров’я. Зціли і дай сил і мудрості прийняти волю Твою. Настав на шлях твоєї любові, щоб прожити всі дні до зустрічі з тобою у доброті і допомозі ближнім". Амінь. Раніше ми розповідали про те, які свята та вихідні будуть у вересні 2023 року.Нещодавно ми ділились церковним календарем на 2024 рік.