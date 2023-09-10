Російські війська випустили по території України 32 дрона-камікадзе під час нічної атаки сьогодні, 10 вересня.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ."Сьогодні вночі окупанти атакували Україну 32 дронами-камікадзе типу "Shahed-136/131", з яких 25 було знищено засобами протиповітряної оборони України. Більшість ударних БПЛА російські окупанти направили до Київської області", – йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.Наслідки атаки дронів на Київ 10 вересняРосійські війська сьогодні вночі завдали масованого удару дронами-камікадзе по Україні. Більшість повітряних цілей летіло у бік столиці. Внаслідок російської атаки у кількох районах Києва зафіксували падіння уламків. У Святошинському та Солом’янському районах виникли пожежі.У Києві та області працювали українські сили ППО. За повідомленням КГВА, у небі міста було знищено понад 20 повітряних цілей.У Подільському районі уламки впали на відкриту територію. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що є один постраждалий через "гостру реакцію на стрес".Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.