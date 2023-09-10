У разі викрадення телефону у першу чергу потрібно убезпечити свої банківські карти та акаунти, а також попередити рідних.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держспецзв’язку.П’ять головних кроків, якщо у вас викрали смартфон Заблокувати SIM-карткуФахівці радять, що перш за все про викрадення телефону потрібно повідомити оператора, щоб заблокувати SIM-картку. Київстар: можна надати інформацію оператору за номерами 466 або 0 800-300-466 з інших номерів.Vodafone: необхідно подати заявку, зателефонувавши на номер 222 чи 0 800 400 222.lifecell: можна зателефонувати до інформаційно-консультаційного центру за номером 5433 або 0 800 20 5433. Зверніть увагу, що мобільні оператори просять надати PUK-код чи номери, на які ви найчастіше дзвонили тощо. Змінити пароліУ разі викрадення телефону за можливості потрібно змінити паролі до всіх облікових записів (Google, соцмережі, онлайн-банкінг, "Дія" та інші) через інший пристрій. Заблокувати банківські картиЗаблокуйте банківські картки, на яких є гроші та встановлені кредитні ліміти. Для цього зверніться на гарячу лінію вашого банку, у відділення або скористайтеся інтернет-банкінгом. Зверніться до поліціїФахівці радять звернутися до правоохоронців у разі викрадення телефону, а також написати відповідну заяву. Попередьте ріднихУ разі викрадення чи втрати телефону попередьте про це рідних та друзів. Це допоможе перестрахуватися, якщо зловмисники від вашого імені почнуть просити гроші.Нагадаємо, раніше у кіберполіції назвали п’ять найпоширеніших шахрайств в інтернеті, а також пояснили, як убезпечити себе.Також кіберполіція пояснила українцям, як не стати жертвою онлайн-шахраїв, які використовують фішингові сайти.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.