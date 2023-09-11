Ізраїльська делегація вперше офіційно відвідала Саудівську Аравію. Візит підтвердив в ізраїльський представник, прокоментувавши повідомлення у відповідь ізраїльських ЗМІ.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel.Повідомляється, що причиною візиту є засідання Комітету Світової спадщини ЮНЕСКО у Саудівській Аравії. За словами представника Ізраїлю, в Ер-Ріяді знаходяться ізраїльські дипломати, представники міністерства освіти, а також голова Управління у справах давнини Ізраїлю.За даними ЗМІ, на зустрічі Ізраїль має намір виступити проти планів включення Єрихона до палестинського списку об’єктів Світової спадщини. Хоча ізраїльська держава припинила членство в ЮНЕСКО у 2019 році, оскільки вважає організацію упередженою стосовно Ізраїлю, вона бере участь у засіданні як спостерігач.Саміт у ДжіддіНагадаємо, що 5-6 серпня у Саудівській Аравії відбувся дводенний саміт, головною темою якого стала українська формула світу.Зазначимо, що цю формулу підтримали Великобританія, США, Канада, Японія, Німеччина, Франція, Італія, Португалія, Польща, Фінляндія, країни Балтії. А також до обговорення реалізації української формули світу вже приєдналися 63 країни на рівні послів.На зустріч у Джідді було запрошено представників понад 40 країн, включаючи Індію, Бразилію, Індонезію, Єгипет, Мексику та Китай.Докладно про те, як саміт у Джідді став переломним моментом у консолідації світової спільноти навколо України – читайте у матеріалі РБК-Україна.Усі деталі чергового теракту російських окупантів можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.