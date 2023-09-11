Передача права на використання автомобіля чи мотоцикла користується попитом серед водіїв. З моменту запуску послуги шерингу авто у додатку “Дія” новим функціоналом програми скористалися понад 200 тисяч разів.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС.За порушення правил дорожнього руху повинна відповідати людина, яка перебуває за кермом, а не власник транспортного засобу. Щоб самому не сплачувати штрафи у разі порушення правил дорожнього руху, водії користуються опцією призначення належного користувача.Як виконати шеринг авто у "Дії"Ця послуга легка у використанні та здійснюється в кілька кліків. Для цього у додатку "Дія" повинні відображатися паспорт та посвідчення водія відповідної категорії тієї особи, яка хоче стати належним користувачем. А для власника – свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.Також водії можуть призначити належного користувача в будь-якому зручному для себе сервісному центрі МВС або онлайн через Електронний кабінет водія.Після серії авто у нового користувача в "Дії" відобразиться свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Після цього він зможе керувати цим транспортним засобом. Також обидві сторони можуть онлайн скасувати шеринг авто. Це можна зробити через програму, або електронний кабінет водія.Нові послуги у "Дії"Раніше РБК-Україна розповідала, як оформити допомогу з безробіття через "Дію".Також нещодавно стало відомо, що місце реєстрації знову можна змінити у додатку "Дія". Однак, ця послуга доступна не всім українцям. Усі деталі чергового теракту російських окупантів можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.