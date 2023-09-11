Риба з овочами стане чудовим варіантом для швидкого обіду, оскільки її потрібно запікати лише пів години. Ще однією вагомою перевагою є те, що за цим рецептом можна готувати будь-яку рибу – і скумбрію, і дорадо, і коропа. А запечені овочі ідеально замінять гарнір.Дуже простим рецептом поділилась кулінарний блогер Anny Cooking в Instagram.Запечена риба з овочами"Запечена соковита риба з овочами – це ідеальна швидка вечеря або дуже смачний обід", – каже кулінар.Інгредієнти на 1-2 порції: 1 риба (можна брати будь-яку) сіль, перець, куркума, хмелі-сунелі, олія, лимон, розмарин болгарський перець* кабачок баклажан картопля гриби морква олія італійські трави* кількість овочів можна брати на власний розсуд, відштовхуючись від того, наскільки велика риба.Як приготуватиОчищену рибу просушіть паперовими рушниками, зробіть надрізи, посоліть і поперчіть зі всіх боків, посипте куркумою і хмелі-сунелі. Тоді масажними рухами втріть усі спеції у рибу. Збризніть олією і залиште на 30 хв.Наріжте картоплю і моркву, відваріть у киплячій воді протягом 5 хв. Зʼєднайте нарізані перець, баклажан, кабачок, гриби, відварені картоплю і моркву, додайте 2-3 ст. л. олії, сіль, італійські трави, перемішайте і викладіть на деко, посередині викладіть рибу. Запікайте при 200 градусах 30 хвилин. Посмотреть эту публикацию в Instagram

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