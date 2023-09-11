Окупанти продовжують скаржитися на брак озброєння та обладнання, яке нібито заважає проведенню успішного наступу на різних ділянках фронту в Україні.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.Так, диверсійно-розвідувальна група "Русич" опублікувала список різних проблем, які, на її думку, зберігаються на лінії фронту. Бойовики заявили, що дальність і точність російської контрбатарейної боротьби поступаються українським можливостям, і додали, що окупантам не вистачає снарядів із лазерним наведенням, а також БПЛА для їхнього наведення.Окупанти також зазначили, що російське РСЗВ "Торнадо-С" менш стійке до радіоелектронної боротьби, ніж українські системи HIMARS. Також наголошується, що російські війська не евакуюють поранених і загиблих із прифронтових зон, і відсутність евакуації спонукала деяких російських військовослужбовців відмовитися від виконання бойових завдань. Якщо ситуація не зміниться, кількість дезертирів значно зросте.Ключові висновки ISW: Українські війська продовжували просуватися на південь від Работиного у Запорізькій області та, як повідомляється, 10 вересня просунулися в районі Бахмута. У ніч із 9 на 10 вересня російські війська завдали серії ударів безпілотниками "Шахед" по Київській області. Російські війська провели наступальні операції на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, а також під Бахмутом і, як повідомляється, повернули частину втрачених позицій на деяких ділянках. У ГУР заявили, що російські військові зосередили на Україні понад 420 тисяч військовослужбовців, крім Росгвардії.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.