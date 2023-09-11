У Кривому Розі Дніпропетровської області сьогодні вранці, 11 вересня знову пролунали вибухи.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Ради оборони міста Олександра Вілкула в Telegram. У Повітряних силах ЗСУ попереджають, що до Кривого Рогу наближається група ударних дронів. В регіоні оголошена повітряна тривога.Місцевих жителів закликають перебувати в укриттях або дотримуватися правила "двох стін". Обстріли Кривого Рогу8 вересня РФ вдарила по Кривому Розі балістичною ракетою "Іскандер". Влучили в адміністративну будівлю поліції. Внаслідок атаки загинула людина, а серед травмованих - дев’ять поліцейських.Пізніше стало відомо, що кількість постраждалих через удар по Кривому Розі знову зросла. Поранення отримали 74 особи. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.