Українські військові, які не мають медичної освіти, тепер зможуть проводити переливання крові. Для цього їм потрібно пройти навчання. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров’я України. За інформацією відомства, згідно з рішенням уряду, в Україні розширять спеціальну програму навчання. Тепер у її рамках військових навчатимуть універсальним навичкам переливання крові. Тренінги хочуть проводити у окремих центрах крові.У МОЗ наголошують, що така програма відповідає стандартам НАТО, оскільки в країнах Альянсу вчити бойових медиків без медичної освіти переливанню крові вважають нормою.У відомстві пояснюють таке рішення тим, що далеко не кожен бойовий медик має медичну освіту. Тому нововведення дозволить суттєво зменшити відсоток превентивних смертей на полі бою, пов’язаних з крововтратою.Доставка донорської крові на фронтНагадаємо, ще кілька місяців тому Кабінет міністрів України спростив доставку донорської крові на фронт. Тепер у кожному медичному підрозділі має бути людина, яка відповідає за такі постачання.Таким чином, завдання медичних підрозділів звели до формування запитів та звітів.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.