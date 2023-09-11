Погода в Україні сьогодні, 11 вересня, буде сухою та майже безвітряною. Вдень буде тепло, а вночі температура опуститься.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.Погода в УкраїніЗа прогнозами синоптиків, по всій Україні буде мінлива хмарність. Проте сьогодні дощів не очікується. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.Стовпчики термометрів вдень покажуть +19 +24 градуси. У Закарпатській області прогнозується до +30 вдень.Вночі температура повітря опуститься до +5 +10 градусів, а на узбережжі морів буде +13. Погода у КиєвіУ столиці сьогодні мінлива хмарність, але опадів не прогнозується. Вітер змінних напрямків, зі швидкістю 3-8 м/с.Температура повітря вдень у Києві буде у межах +22 +24 градусів, а вночі від +8 до +10. Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на вересень.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.