Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин прибув до Росії – його бронепоїзд зафіксували на станції Хасан в однойменному селищі на кордоні КНДР та РФ.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo.

Неназване російське джерело підтвердило виданню, що Кім Чен Ин вже знаходиться на території Росії. Зі станції Хасан він має направитись у Владивосток, де, як очікується, відбудеться зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним.

Reuters наводить слова прес-секретаря Кремля Дмитра Пєскова, той каже, що це буде "повноцінний візит".

"Відбудуться переговори між двома делегаціями, після чого, якщо буде потреба, лідери продовжать спілкування у форматі тет-а-тет", – сказав він.Зустріч Путіна та Кім Чен ИнаЗустріч двох диктаторів має відбутись під час щорічного Східного економічного форуму. Там, очікується, вони будуть домовлятить про передачу північнокорейської зброї РФ, в тому числі, і артилерійських боєприпасів. За інформацією Financial Times, сторони готові укласти угоду, хоча співрозмовник РБК-Україна у спецслужбах повідомив, що підтвердження цієї інформації поки що немає.Детальніше про постачання зброї з Північної Кореї читайте у матеріалі РБК-Україна "Навіщо Росії снаряди КНДР і чи наважиться Кім Чен Ин їх передати: думка експертів".Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.