Сьогодні, 12 вересня, в Україні буде тепло, подекуди навіть по-літньому. При цьому дощів не очікується, крім хіба що локальних, які не зіпсують загальну картину бабиного літа, що, мабуть, ще триває в Україні.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook."Температура повітря у більшості областей України коливатиметься в межах +20…+26 градусів", – розповіла вона.При цьому, за даними синоптика, сьогодні у західних областях буде найтепліше, до +25…+29 градусів. А трохи свіжіше - у східній частині - +20…+24 градуси.До того ж дощів також очікувати не варто – скрізь переважно сонячно."Хіба що у Чернівецькій області якісь незрозумілі локальні хмари підкинуть трохи локального дощу. І все", – додала Діденко.Погода в КиєвіУ Києві сьогодні очікується суха сонячна погода з максимальною температурою повітря +25….+27 градусів.Дуже тепла погода та дощіБлижче до середини тижня, за прогнозом Діденко, буде дуже тепло. А 14-15 вересня пройде атмосферний фронт із дощами і навіть трохи спуститься вниз температура повітря, "проте нічого суттєвого і різкого у погоді не станеться".Прогноз погоди на завтраЯк раніше розповідали синоптики, 13 вересня на більшій частині території України збережеться переважно суха погода без опадів із помітним підвищенням температури повітря вночі до +6…+11 градусів, удень у межах +22…+27. При цьому заморозки проявляться лише в третій декаді вересня.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.