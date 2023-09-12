Міністерство внутрішніх справ Литви відправить 20 прикордонників на допомогу Латвії, яка стикається з рекордною кількістю нелегальних мігрантів з боку Білорусі.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi."Попереднє рішення – відправити на допомогу до 20 прикордонників", – сказав pаступник міністра внутрішніх справ Литви Арнолдас Абрамавічюс.Видання зазначає, що таке рішення було прийнято на фоні масових спроб нелегальних мігрантів потрапити з Білорусі до Латвії. Лише за 10 вересня було 256 таких спроб – це рекордна кількість на даний момент.Посилення охорони кордону ЛатвіїНагадаємо, ще на початку серпня влада Латвії вирішила посилити охорону кордону з Білоруссю на шість місяців. Це пов’язано з тим, що там фіксували випадки незаконного перетину кордону з території РБ.Така подія відбувалася на тлі перекидання "вагнерівців" з Росію до Білорусі, де їх розмістили в одній з військових частин.Пізніше міністр оборони Латвії Інара Мурнієце заявила, що країна розглядає можливість замінувати кордон з Білоруссю.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.