В Ізмаїльському районі Одеської області внаслідок російської атаки із застосуванням ударних дронів цієї ночі є пошкодження припортової та іншої цивільної інфраструктури, сталася пожежа, поранення отримали шестеро людей.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олега Кіпера.Для атаки Ізмаїльського району ворог спрямовував кілька груп ударних дронів."На жаль, є влучання. Зафіксовані пошкодження припортової та іншої цивільної інфраструктури. Триває ліквідація наслідків. Рятувальники приборкують пожежу", – розповів чиновник.Наразі відомо про шістьох постраждалих цивільних."Три людини у важкому та троє у середньому стані важкості доставлені до лікарні, їм надається вся необхідна допомога", – уточнив глава ОВА.Нічна атака по Одеській областіЦієї ночі, 13 вересня, війська РФ влаштували чергову повітряну атаку по території України. У командуванні Повітряних сил ЗСУ заявили про фіксацію кількох груп ударних дронів типу "Шахед" противника, які ворог запустив по Одеській області, зокрема у напрямку південних районів цього регіону.В Одеській ОВА заявили про роботу систем протиповітряної оборони по цілях противника в Ізмаїльському районі області.Повітряна тривога в регіоні була скасована лише близько п’ятої години ранку.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.