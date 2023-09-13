В Держдепартаменті США розкритикували заяву очільника російського МЗС Сергія Лаврова про нібито “диктат” Америки в Індо-Тихоокеанському регіоні.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Голос Америки.Зазначимо, що до цього Лавров заявив, що Москва запобіжить "всіляким спробам встановити диктат" США в країнах Індо-Тихоокеанського регіону.Офіційний представник Держдепартаменту Метью Міллер назвав його слова "не наймудрішими", провівши паралелі з російським вторгненням в Україну."Що стосується Росії - то країні, яка вторгається в сусідні (держави – ред), веде агресивну війну, щодня бомбардуючи школи, лікарні та багатоквартирні будинки, – не слід говорити про те, що будь-яка інша країна нав’язує комусь свій диктат. Це, чесно кажучи… не наймудріший коментар, коли-небудь зроблений Сергієм Лавровим", – сказав він.Міллер додав, що США та Бангладеш "поділяють бачення… Індо-Тихоокеанського регіону як вільного та відкритого, процвітаючого, безпечного та стійкого". Посилення безпеки в Індо-Тихоокеанському регіоніВ кінці липня цього року стало відомо про те, що США та Австралія планують посилити співпрацю в Індо-Тихоокеанському регіоні і відкрити спільний розвідувальний центр.Пізніше повідомлялось про те, що Японія, США, Австралія та Філіппіни провели спільні військово-морські навчання у Південно-Китайському морі. Головною метою навчань назвали зміцнення співпраці між чотирма країнами з метою реалізації вільного та відкритого Індо-Тихоокеанського регіону.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.