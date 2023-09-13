Пінічна Корея знову запустила балістичну ракету у води біля східного узбережжя Корейського півострова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.Об’єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї оголосив про запуск, але поки що не надав ніяких подробиць. Японська берегова охорона також повідомила, що ймовірна балістична ракета була запущена Північною Кореєю, попередивши судна в цьому районі триматися подалі від падаючих предметів і повідомляти відповідну інформацію береговій охороні.Видання зазначає, що запуск ракети стався на тлі візиту північнокорейського диктатора Кім Чен Ина до Росії.Зустріч Путіна та Кім Чен ИнаЗустріч двох диктаторів має відбутись під час щорічного Східного економічного форуму. Там, очікується, вони будуть домовлятить про передачу північнокорейської зброї РФ, в тому числі, і артилерійських боєприпасів.За інформацією Financial Times, сторони готові укласти угоду, хоча співрозмовник РБК-Україна у спецслужбах повідомив, що підтвердження цієї інформації поки що немає.Станом на ранок 12 вересня повідомлялось, що Кім Чен Ин вранці вже прибув до РФ - його потяг побачили на прикордонній станції Хасан.Детальніше про постачання зброї з Північної Кореї читайте у матеріалі РБК-Україна "Навіщо Росії снаряди КНДР і чи наважиться Кім Чен Ин їх передати: думка експертів".Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.