У Міністерстві оборони Тайваню заявили про фіксацію у своїй зоні протиповітряної оборони 28 літаків китайських Військово-повітряних сил у середу, 13 вересня.Про це передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.За даними відомства, близько шостої години ранку китайські військові літаки, у тому числі винищувачі J-10, влетіли у південно-західний кут ідентифікаційної зони ППО острова.При цьому деякі китайські літаки перетнули протоку Баші для проведення навчань з авіаносцем "Шаньдун" у Тихому океані.Також представники Міноборони острова заявили, що тайванські сили стежили за ситуацією, а також відправляли свої літаки та активізували системи ППО.Підльоти китайських ВПС до ТайванюНагадаємо, що Тайвань не рідко скаржиться на неодноразові вильоти китайських ВПС, часто у південні райони своєї зони ідентифікації протиповітряної оборони.Раніше повідомлялося, що влада США допускає можливість бойових дій Китаю проти Тайваню, і Вашингтон вживає заходів, щоб не допустити початку війни.Також перед цим РБК-Україна повідомляло, що військові стратеги Тайваню вивчають опір України та відсіч військам Росії для вдосконалення власної бойової тактики на випадок, якщо Китай почне силове захоплення острова.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.