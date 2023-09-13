В Україні, мабуть, бабине літо затримується і сьогодні місцями буде до +30 градусів. При цьому похолодає вже завтра-післязавтра.Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook."13 вересня в усій Україні ще – поле високого атмосферного тиску, тому опадів завтра не передбачається", – розповіла вона.Спека до +30Так, температура повітря в середу буде найвищою у західній частині, там, за словами Діденко, "до спеки, +26….+30 градусів"."На сході та північному сході буде найсвіжіше, +20….+24 градуси. На решті території України протягом дня середи +23….+28 градусів", – констатувала синоптик.У Києві 13 вересня триватиме комфортна погода, без опадів та +27 градусів.Похолодання йде до УкраїниЯк попередила синоптик, 14-15 вересня в Україну прийде холодний атмосферний фронт, який протягне дощі від заходу до сходу України."Так як фронт – холодний (наразі знаходиться над Західною Європою), то й впродовж 14-15 вересня очікується похолодання. Більше його відчують мешканці західних областей, де зараз справжнє літо", – констатувала Діденко.Що стосується погоди в Києві, у столиці дощ пройде ввечері 14 вересня та вночі, вранці 15 вересня."Відповідно, похолоднішає. Із найближчих днів найхолоднішою в Києві буде п’ятниця", – каже Діденко.Погода на вихіднихПри цьому синоптик заспокоює – 16-17 вересня та надалі "погода вирівняється і нас знову чекають красиві сонячні елегантні дні".Як раніше розповідали синоптики, 13 вересня на більшій частині території України збережеться переважно суха погода без опадів із помітним підвищенням температури повітря вночі до +6…+11 градусів, удень у межах +22…+27. При цьому заморозки проявляться лише в третій декаді вересня.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.