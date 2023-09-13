Європейський Союз не продовжуватиме санкції проти трьох російських бізнесменів, які переслідуються через повномасштабну військову агресію РФ проти України, після закінчення таких обмежень цього тижня.Про це передає РБК-Україна, посилаючись на Reuters.За словами чотирьох дипломатичних джерел агентства, до трійки, яку мають намір виключити зі списку санкцій, входять: російський бізнесмен Григорій Березкін, мільярдер Фархад Ахмедов, колишній глава російської компанії електронної комерції Ozon Олександр Шульгін.Згідно з офіційним списком санкцій ЄС, Ахмедов задіяний у російському нафтогазовому секторі, а Березкін, близький до російського диктатора Володимира Путіна, задіяний у ряді секторів, включаючи ЗМІ, інфраструктуру та енергетику.Також стверджується, що в "чорному списку" також уже не буде значитись російський воєначальник Георгій Шуваєв, який помер минулого року.Одне з чотирьох джерел заявило про те, що списки були визнані юридично слабкими, а це означає, що "ЄС не був упевнений, що вони стануть перед судом, якщо їх оскаржать".Санкції ЄС через агресію РФ проти УкраїниЗазначимо, що Євросоюз потребує одностайності серед усіх 27 країн-членів блоку, щоб запровадити санкції, які продовжуються кожні 6 місяців. Термін дії наступної партії спливає 15 вересня.Загалом у списку санкцій ЄС, сформованому ще у 2014 році після окупації Росією українського Криму, перебувають близько 1600 фізичних осіб та понад 200 організацій.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.