В Україну рухається атмосферний фронт, який характеризується дощовою погодою. Попри те, що він ще не дійшов остаточно, опади вже пройдуть у кількох областях сьогодні, 14 вересня.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook."Поки що він (атмосферний фронт, – ред.) лежить західніше, проте вже сьогодні принесе в Україну дощі та грози. Вони спочатку пройдуть у західних областях, північних, місцями у центральних та на Одещині", – розповіла синоптик.Діденко зазначила, що далі - 15 вересня, опади "підуть східніше".ПохолоданняТемпература повітря також зміниться і не в кращий бік – очікується зниження. "У західних областях сьогодні очікується +20….+26 градусів. На решті території ще не встигне, +24…+29 градусів. На сході буде свіжіше, +21….+24 градуси", – констатувала синоптик.При цьому, як каже Діденко, зниження температури повітря через фронтальну діяльність пошириться на більшу частину України вже завтра, 15 вересня.Погода в КиєвіУ Києві сьогодні ще очікується тепла погода, до +27 градусів, проте не без дощів."В другій половині дня чи надвечір дощі з грозою прийдуть і в столицю! Похолоднішає в Києві 15 вересня", – додала синоптик.ПотеплінняЯк зазначила Діденко, надовго дощова погода з похолоданням в Україні не затримається. І вже в суботу-неділю знову потепліє.Коли чекати заморозки в Україні?У третій декаді вересня через скорочення світлового дня та низьку відносну вологість на поверхні ґрунту відзначатимуться заморозки. У західних областях та на крайній півночі країни в окремі ночі можуть бути навіть мінусові температури.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.