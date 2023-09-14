Північна Корея запустила дві балістичні ракети малої дальності у напрямку Японського моря під час візиту Кім Чен Ина до Росії.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo.Об’єднаний комітет начальників штабів південнокорейських збройних сил заявив, що Північна Корея запустила ракети із району Сунан біля Пхеньяну.У Міністерстві оборони Японії зазначили, що ракети пролетіли на схід приблизно 350 і 650 кілометрів відповідно, при цьому вони досягли максимальної висоти 50 кілометрів, а потім впали неподалік східного узбережжя Корейського півострова, за межами виняткової економічної зони Японії.Прем’єр-міністр Фуміо Кісіда доручив відповідним міністерствам та відомствам зібрати повну інформацію про запущені в КНДР ракети.Головний секретар кабінету міністрів Хірокадзу Мацуно заявив на прес-конференції, що уряд подав офіційний протест Північній Кореї через посольство у Пекіні.Ракетні пуски КНДРПівнічна Корея регулярно проводить навчальні та випробувальні стрільби своїх балістичних ракет різної дальності.Так, 30 серпня стало відомо про запуск КНДР балістичної ракети у бік Японського моря. А перед цим північнокорейська ракета після запуску 23 серпня пройшла повітряний простір Японії та продовжила рух у бік Тихого океану.Зазначимо, що Північна Корея регулярно заявляє про свій "безперечний статус ядерної держави" і влаштовує регулярні пуски балістичних ракет у бік Східного та Жовтого морів. Нещодавно лідер КНДР Кім Чен Ин видав наказ наростити виробництво озброєння для "удосконалення боєздатності".Тим часом Північна Корея двічі намагалася вивести на орбіту "військовий супутник-шпигун" Malligyong-1. Це відбувалося 31 травня та 23 серпня, і обидва рази – невдало. Наразі Південна Корея та США шукають уламки ракети на дні моря.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.