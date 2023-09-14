Сполучені Штати ставлять собі за мету перешкодити Росії досягти в Україні стратегічного успіху в її агресії.Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Держдепу.Крім того, Вашингтон має намір забезпечити економічне, військове та демократичне процвітання України в майбутньому."Кінцева мета подвійна. Насамперед, звісно, це відмовити Росії у будь-якому стратегічному успіху в Україні, бо якщо ми цього не зробимо, то, як я вже казав, це стане відкритим запрошенням для агресорів звідусіль", – зазначив Блінкен.За його словами, РФ вже зазнала невдачі у своїх спробах стерти Україну з карти, знищити її ідентичність, а також приєднати її до себе. Держсекретар США додав, що тепер, де саме будуть проведені кордони, залежить насамперед від самих українців, які продовжують свій контрнаступ."Ми прагнемо підтримувати їх, щоб максимально збільшити здатність України повернути інші території, захоплені Росією", – зазначив Блінкен.Держсекретар США також підкреслив, що Україна має досягти моменту, коли вона зможе міцно стояти самостійно у військовому, економічному та демократичному плані, для цього продовжується економічна підтримка та підтримка демократії з боку Сполучених Штатів.Допомога США УкраїніПрезидент Джо Байден минулого місяця попросив Конгрес схвалити додаткові витрати на суму близько 40 млрд. доларів, у тому числі 24 млрд. доларів на Україну та інші міжнародні потреби з метою продовжувати підтримувати Україну в її боротьбі з російськими загарбниками. Цей запит уже отримав двопартійну підтримку у Сенаті.Детальніше про допомогу Україні читайте у матеріалі РБК-Україна "Довіряй, але перевіряй. На яких умовах Захід готовий давати Україні гроші". Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.