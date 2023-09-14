Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин запросив російського лідера Володимира Путіна відвідати КНДР. Повідомляється, що президент РФ ухвалив запрошення.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.Кім зробив це запрошення на офіційній вечері з Путіним у середу після їхньої зустрічі на найвищому рівні в космічному центрі "Східний", що в Амурській області РФ."Після закінчення прийому Кім Чен Ин ввічливо запросив Путіна відвідати КНДР у зручний час. Путін із задоволенням прийняв запрошення", – йдеться у повідомленні Центрального інформаційного агентства Північної Кореї.Це була перша зустріч Кіма з Путіним за останні чотири роки після його візиту до Владивостока у квітні 2019 року.Візит Кім Чен Ина до РосіїУчора, 13 вересня, відбулася зустріч між диктаторами КНДР та Росії – Кім Чен Ином та Володимиром Путіним.Детальніше про те, що відбувалося під час зустрічі Путіна та Кіма, можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.Раніше США заявили, що уважно стежитимуть за результатами зустрічі Путіна з його північнокорейським колегою. Більше того, вони готові накласти на країни нові санкції у разі погодження постачання зброї.Детальніше про постачання зброї з Північної Кореї читайте у матеріалі РБК-Україна " Навіщо Росії снаряди КНДР і чи наважиться Кім Чен Ин їх передати: думки експертів". Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.