Погода в Україні сьогодні, 15 вересня, буде теплою. Проте майже половину областей нашої країни накриють дощі.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.Погода в УкраїніЗа прогнозами синоптиків, по всій Україні буде хмарно з проясненнями. Вдень на лівобережній частині України помірні короткочасні дощі. Місцями очікуються грози. Синоптики попереджають, що сьогодні у Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій областях можливі сильні зливи.На решті території України без опадів. Вітер південно-східний, а на правобережжі північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.Температура повітря вдень буде у межах +18 +23 градусів. На півдні та у Закарпатській області очікується +23 +28 градусів.Вночі стовпчики термометрів покажуть +13 +18, а у Сумській, Львівській, Волинській та Рівненській областях температура впаде до +8 +13 градусів. Погода у КиєвіУ столиці сьогодні мінлива хмарність, вдень прогнозується невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.Температура повітря вдень у Києві буде близько +20 градусів. Вночі опуститься до +16 +18. Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на вересень.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.