Південна Корея може запровадити односторонні санкції проти Росії на тлі нещодавньої зустрічі диктаторів Володимира Путіна та Кім Чен Ина, яка викликала в Сеулі стурбованість щодо військової співпраці між двома країнами.Про це заявив міністр закордонних справ Пак Джин, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap."Досягнення Північною Кореєю будь-якої угоди, пов’язаної з торгівлею зброєю, з Росією буде надзвичайно серйозною загрозою безпеці та миру на Корейському півострові", – заявив міністр закордонних справ Пак Джин.На запитання, чи Південна Корея перегляне односторонні санкції проти Північної Кореї та Росії, Пак відповів, що уряд розглядає всі можливі заходи для тиску на ці країни.Південна Корея раніше не вводила своїх санкцій проти РФ, а лише підтримувала міжнародні економічні обмеження через її повномасштабне вторгнення в Україну.Пак додав, що військова співпраця, включаючи торгівлю зброєю, між Північною Кореєю та Росією є порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН проти КНДР."Уряд Південної Кореї робить суворе попередження і закликає не допускати подібних дій", – наголосив міністр.Зустріч диктаторівНагадаємо, що 13 вересня відбулася зустріч між диктаторами КНДР та Росії – Кім Чен Ином та Володимиром Путіним.Детальніше про те, що відбувалося під час зустрічі Путіна та Кіма, можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.Ми також писали, що США уважно стежитимуть за результатами зустрічі Путіна з його північнокорейським колегою. Більше того, вони готові накласти на країни нові санкції у разі погодження постачання зброї.Детальніше про постачання зброї з Північної Кореї читайте у матеріалі РБК-Україна "Навіщо Росії снаряди КНДР і чи наважиться Кім Чен Ін їх передати: думку експертів".Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.