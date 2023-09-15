Президент Литви Гітанас Науседа вважає, що підтримка Північною Кореєю Росії суттєво не вплине на війну, яку РФ веде проти України.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.Литовський лідер зазначив, що співпраця між Москвою та Пхеньяном лише підтверджує те, в якому розпачі перебуває Кремль, якщо йому потрібні такі друзі, як КНДР."Я не сумніваюся, що ця підтримка, про яку зараз заявляє лідер Північної Кореї, не вплине на хід української війни", – сказав Науседа.Він додав, що дедалі більше країн підтримують Україну, включно із сусідом КНДР – Південною Кореєю. Президент Литви вважає, що вони розуміють природу цієї несправедливої війни.Співпраця РФ та КНДР13 вересня, пройшла зустріч між диктаторами КНДР та Росії – Кім Чен Ином та Володимиром Путіним. Детальніше про те, що відбувалося під час зустрічі Путіна та Кіма можна дізнатись у матеріалі РБК-Україна.У Пентагоні заявили, будь-яке потенційне надання Північною Кореєю боєприпасів для РФ перетворить КНДР на співучасника вбивств українців та додали, що стежать за ситуацією.Раніше в Південній Кореї заявили, що Сеулу давно відомо про те, що Росія використовувала в війні проти України зброю, надану Північною Кореєю.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.