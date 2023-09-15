У Хмельницькій області пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги, повідомляють про роботу сил ППО.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.Раніше у Повітряних силах ЗСУ попередили про загрозу застосування російських дронів-камікадзе у регіоні.Перший заступник голови Хмельницької ОВА Сергій Тюрін підтвердив вибухи та роботу ППО в області."В області було чути вибух. Працює ППО", – зазначив він.Нічна атака дронів-камікадзе 15 вересняРосійські війська вночі 15 вересня випустили територією України кілька груп ударних безпілотників із південно-східного напрямку. Повітряну тривогу оголошували у південних та центральних областях, незабаром вона змістилася на захід трани.Незабаром стало відомо, що у Вінницькій області було чути вибухи під час повітряної тривоги. Про причини та наслідки вибухів не повідомлялося.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.