У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області пролунав вибух сьогодні вночі, 15 вересня.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Мелітополя Івана Федорова."Неспокійний світанок у Мелітополі. Жителі повідомляють про звуки одиночного вибуху. З’ясовуємо деталі", – заявив мер міста.На даний момент про причини та наслідки вибуху не повідомляється.Ситуація у Запорізькій областіРосійські війська окупували території вздовж берега Азовського моря у перші місяці повномасштабного вторгнення. Наразі росіяни щодня обстрілюють населені пункти Запорізької області.При цьому українські військові цього літа посилили наступальні дії у Запорізькій області. Бої йдуть на двох напрямках – Мелітопольському та Бердянському.У тимчасово окупованих населених пунктах області періодично чути гучні вибухи. Так, 12 вересня в районі Мелітополя пролунав вибух. Повідомляється, що мешканці міста повідомили про звук вибуху за містом. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.