У Вінницькій області сьогодні вночі, 15 вересня пролунав звук вибуху. В регіоні оголошена повітряна тривога.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне. "У Вінницькій області було чути звук вибуху", – йдеться у повідомленні. У командуванні Повітряних сил ЗСУ заявили, що група ворожих ударних безпілотників в повітряному просторі Вінницької області рухається у північно-західному напрямку.Мешканців закликають перебувати в укриттях до завершення повітряної тривоги, або дотримуватись правила "двох стін".Атаки дронів по УкраїніВночі 14 вересня російська окупаційна армія атакувала Україну 22 "Шахедами". Вони рухалися в напрямку Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської та Сумської областей. Нашим військовим вдалося знищити 17 безпілотників. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.