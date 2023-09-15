Українські війська в ході штурмових дій на сході оволоділи Андріївкою Донецької області.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ. У Генштабі зазначили, що Сили оборони України в штурмових дій оволоділи Андріївкою Донецької області, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці і закріплюються на досягнутих рубежах.Звільнення Андріївки14 вересня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що "Андріївка наша". Однак згодом вона змінила текст повідомлення, та прибрала цю інформацію.Військові з 3-тьої окремої штурмової бригади пояснили, що заява про взяття Андріївки є хибною та передчасною, тривають серйозні та важкі бої.Маляр потім уточнила, що відбувся комунікаційний збій між декількома джерелами інформації, які доповідають безпосередньо з місця подій.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.