ЗСУ завдали удару за місцем розташування російської ЗРК неподалік Євпаторії в тимчасово окупованому Криму, що може говорити про неготовність сил ППО РФ відбивати українські атаки.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.Повідомляється, що напередодні СБУ та ВМС України провели операцію, під час якої під Євпаторією було знищено російський комплекс С-400 "Тріумф". Українські сили завдали удару по радару та антенам системи С-400 за допомогою дронів, а потім знищили пускові комплекси двома крилатими ракетами "Нептун".На геолокованих кадрах, опублікованих 14 вересня, видно вибух недалеко від Євпаторії та наступні клуби диму у цьому районі. Додаткові кадри з геоприв’язкою показують, що російські війська нещодавно розмістили батарею С-400 неподалік Євпаторії і що вибух стався в тому ж місці, де в серпні 2022 року було розгорнуто російську систему С-400.На думку аналітиків ISW, цей удар свідчить про те, що російські війська не були готові до перехоплення ракет за допомогою своєї системи ППО, або не змогли це зробити.Ключові висновки ISW : Українські сили продовжили наступальні операції у Запорізькій області та в районі Бахмута. 14 вересня російські війська завдали ще однієї серії ударів безпілотниками "Шахед" по українській портовій інфраструктурі. Командир російського 247-го гвардійського десантно-штурмового полку (7 дивізія ВДВ) Василь Попов був убитий в Україні. Напруженість, що продовжується між Міністерством оборони Росії ПВК "Вагнера" знижує здатність бойовиків ефективно діяти в Африці. Російські війська 14 вересня вели наступальні дії в районі Куп’янська та Сватового. Кремль намагається піддати цензурі висвітлення в російських ЗМІ можливої другої хвилі мобілізації, щоб запобігти протестам і незадоволенням виборців напередодні президентських виборів 2024 року.Нагадаємо, що військова контррозвідка СБУ та ВМС України в районі Євпаторії знищили російський комплекс ППО “Тріумф” вартістю 1,2 млрд доларів.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.