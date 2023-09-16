16 вересня українська церква за новим календарем вшановує пам’ять великомучениці Євфимії Всехвальної.Що можна і не можна робити, як правильно молитися, прикмети та традиції цього дня – у матеріалі Styler.Історія святаЄвфимія Всехвальна або Халкедонська – ранньо-християнська свята та мучениця. Вона народилася у родині багатих і побожних християн і жила у місті Халкідоні. Дівчина не бажала земних радощів, а всією душею була звернена до Бога.Одного разу Євфимія не погодилась брати участь в урочистостях на честь поганського бога, тому жорстокий староста наказав її катувати, а потім її кинули на розтерзання ведмедю. Вона загинула у 307 році.У народі на це свято було заведено розглядали пташину кістку. По ній визначали, яка буде погода - якщо кістка товста і на ній багато жиру, то зима буде дуже холодною.Також у цей день стригли овець і робили одяг з вовни. Господині квасили капусту, а дівчата влаштовували "капустяні вечірки" – на них готували страви з капусти та пліткували з подружками.Головні прикмети свята якщо сухо – зима буде теплою якщо в цей день лунає грім - буде безсніжна зима зірки з ранку видно – до зміни погоди галки зібралися у великі зграї – буде ясна погодаЩо сьогодні не можна робити ловити рибу та й взагалі бажано не наближатися до води заздрити, лихословити і сваритись розпочинати нові справи парам не варто цілуватися сьогодні переїжджати або відправлятися в тривалі поїздкиДень ангела сьогодні святкують Олексій, Віктор, Григорій, Сергій і Людмила.Молитва до Евфимії Халкидонської"У стражданні твоїм гідно діяла ти, і по смерті нас освячуєш чудесами, всехвальна. Тому твоє святе успіння оспівуємо, з вірою приходячи до божественного храму, і будемо визволені від недуг душевних, і зачерпнемо благодать чудес". Амінь. Раніше ми розповідали про те, які свята та вихідні будуть у вересні 2023 року.Нещодавно ми ділились церковним календарем на 2024 рік.