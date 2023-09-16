Уряд Румунії очікує від України подання плану дій щодо ефективних заходів контролю над експортом аграрної промисловості, який Київ має підготувати до вечора понеділка, 18 вересня.Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-реліз румунського уряду.Така заява Бухареста прозвучала після рішення Європейської комісії 15 вересня не продовжувати заборону ввезення українських зернових до Румунії, Польщі, Болгарії, Угорщини та Словаччини.При цьому в Комісії зазначили, що українська сторона має з 16 вересня запровадити заходи щодо контролю за експортом чотирьох груп товарів, щоб "запобігти будь-яким спотворенням на ринку сусідніх держав-членів".Як заявили в уряді Румунії, у залежності від представленого Україною плану дій Бухарест "ухвалить рішення щодо відповідних заходів стосовно захисту румунських фермерів".Також у релізі йдеться, що румунська сторона перебуває у постійному контакті з Єврокомісією та Україною для забезпечення, щоб "новий механізм обмеження імпорту української продукції, запропонований ЄК, запобіг утрудненню ринків країн-членів ЄС".Обмеження імпорту українського зернаНагадаємо, деякі країни Євросоюзу ще навесні почали самостійно запроваджувати обмеження на імпорт зерна з України. При цьому 15 вересня Єврокомісія скасувала такі обмеження.Проте майже одразу після цього прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна запровадить ембарго на українське зерно, незважаючи на те, що Єврокомісія скасувала обмеження.Крім того, Угорщина також ухвалила рішення про продовження заборони імпорту сільгосппродукції з України. Про аналогічне рішення заявили і в Словаччині.Своєю чергою президент України Володимир Зеленський заявив, що держава цивілізовано відповідатиме на обмеження щодо імпорту українського зерна.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.