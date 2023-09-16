У Міністерстві оборони РФ заявили про нічний наліт безпілотників та роботу систем протиповітряної оборони у Тверській та Калузькій областях, де нібито було збито два дрони.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міноборони РФ.У російському відомстві, як зазвичай, звинуватили Україну в цьому "нальоті".При цьому в заяві Міноборони країни-агресора розповідається про "припинення спроби" даної атаки по об’єктах на території РФ, в якій були задіяні два безпілотники літакового типу."Черговими засобами ППО українські безпілотні літальні апарати знищено над територіями Калузької та Тверської областей", – стверджують у російському міністерстві.Про можливі пошкодження будівель або об’єктів, а також інші подробиці про наслідки цього інциденту в заяві Міноборони РФ нічого не йдеться.Новина доповнюється…Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.