За останню добу ЗСУ мали успіх в районі Кліщіївки Донецької області, а також біля Вербового та Новопрокопівки Запорізької області.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.Так, на Бахмутському напрямку росіяни безуспішно намагались атакувати в районах Ягідного та Богданівки. Натомість, Сили оборони в результаті штурмових дій мали успіх в районі Кліщіївки.А в Запорізькій області ЗСУ мали частковий успіх в районах Вербового та Новопрокопівки – там вони витісняють противника із займаних позицій та закріплюються на досягнутих рубежах.Ситуація під Кліщіївкою та ВербовимНагадаємо, 15 вересня полк імені Кастуся Калиновського опублікував відео з Кліщіївки. Вони стверджували, що її вже нібито звільнено від російських окупантів. Однак пізніше пост видалили, а підрозділ заявив, що за село все ще точаться бої.В той же день стало відомо про деокупацію села Андріївка, що неподалік Кліщіївки. А пізніше Генштаб ЗСУ повідомив про часткові успіхи неподалік населеного пункту.В звіті Інститут вивчення війни зазначили, що в районі Вербового точаться бої, однак його станом на 15 вересня, ймовірно, все ще контролюють росіяни.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.