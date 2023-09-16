«Мы обсуждали жестокую и неправомерную войну России в Украине. И в зале царило должное согласие о необходимости справедливого и длительного мира, который поддерживает принципы Устава ООН, уважает суверенитет и территориальную целостность», – сказал президент США Джо Байден на брифинге по результатам недавнего саммита G20 в Нью-Дели.

Что говорят американцы на тему «справедливого мира» для Украины? Насколько вообще была актуальна для медиа США повестка дня индийского саммита «Большой двадцатки»? Среди американских политиков и простых граждан продолжает иметь место понимание, что для достижения справедливого (!) мира не может быть компромиссов касаемо целостности территории Украины и ее суверенитета?

Я много на эту тему читал публикаций в наших СМИ. И левых, и правых, и центристских. Все газеты об этом писали. Также я интересовался, что думают специалисты наших исследовательских учреждений и организаций. Поэтому, мнение следующее.

В принципе, в США позиция одинаковая у разных сторон. Есть определенное разочарование, что, несмотря на правильную риторику саммита, она часто была стерильной и сухой. Россия не упоминалась в том «качестве», в котором это было бы правильно. Вместо того, чтобы, так скажу, проклясть Россию, было просто сказано на бюрократичном языке, мол, «страны против агрессии, все хотят мира» и тому подобное. В США есть недовольство этим моментом и люди пытаются анализировать, что это может значить. Но, в конце концов, говорят, что это ничего не меняет принципиально.

Да, то, что Россию не называли, так сказать, по имени, несколько ее «вооружает» в политическом плане, дает возможность тамошним пропагандистам вещать о существующей в мире неоднородности позиций относительно ситуации, в частности, со стороны участников саммита в Индии. Но, всем давно понятно, что позиция цивилизованного мира однозначная – весь мир проклинает русскую агрессию. И понятно же прекрасно, от кого именно в Кремле она идет.

Какой был смысл, например, обозвать Путина? И так всем понятно, что Путин – главный зачинщик. Поэтому, не обязательно было писать в итоговой декларации саммита, мол, «Путин – негодяй и преступник». Декларацию писали на языке дипломатии. Что меняют лишние эмоции, если и так каждому ясно кто такой Путин и какой вред он наносит самой РФ.

В США считают, что в Индии было все так, как и ожидалось. Однако, не было той резкости и той четкости, которую хотели бы услышать американцы. И все равно это ничего не поменяет в лучшую сторону для России.

Президентская кампания в США и ее результат повлияют на ситуацию, кто бы ни пришел в Белый дом. У нас считают, что после выборов война таки будет как-то закругляться. Если победит Байден, то, я считаю, он тоже будет как-то сворачивать войну. Если победит Трамп, то все будет быстрее, намного жестче и, может быть, хуже для Украины. Демократы в США ведь больше смотрят с позиции справедливости, а республиканцы сейчас несколько разворачиваются и больше смотрят на то, как будет лучше непосредственно для США.

Но, опять же, тут как посмотреть на этот вопрос. Что будет лучше для США? Для Америки важно победить в этой войне с нашим взглядом на мир! Каким бы ни был наш взгляд на современный мир – косой, кривой или проблемный, он все равно содержит определенные правила, которые считаются намного более приемлемыми для современного общества. А вот другой взгляд на мир – это дряхлые диктатуры, каким-то путем протолкнувшие себя в современность через революцию интернета или какие-то еще новшества. Но, невзирая на прогресс, диктатуры все равно живут в парадигме непонятных старых подач и какого-то «шаманизма».

Одно дело оправдывать Россию (я опять о саммите в Индии), а другое дело хотеть с ней экономически сотрудничать. Многим странам было бы выгодно такое сотрудничество с РФ, но они нисколько не оправдывают войну, начатую в Украине. Я сам у нас часто слышал разговоры, мол, «а что было бы в США, если бы Россия разместила свои военные базы в… Мексике?». Я так реагирую на подобные пассажи, мол, «да, все правильно, нам было бы дискомфортно, но это нисколько не оправдало бы гипотетическую агрессию или геноцид со стороны США по отношению к гражданам Мексики». Ведь если тебя кто-то срезал на трассе, то ты можешь показать ему палец или что-то выкрикнуть, но если ты остановишь его машину, начнешь ему отрезать руки и ноги, а потом убьешь его детей у него же на глазах, то это уже реально too much.

Даже те страны, которые чисто практичны экономически (как Китай, Индия и так далее), то им все равно уже некомфортно и стыдно иметь дело с РФ. Уже даже страны, которые и заинтересованы в экономическом сотрудничестве с Россией, осуждают ее действия. Интересный факт: до начала широкомасштабной войны простые американцы часто принимали ту или иную позицию России, нередко восхищались ее силой и мощью. Многие говорили в США, мол, «Путин – резкий, сильный, влиятельный, такой себе сool men, strong man». Вспоминались кадры, где он без рубахи верхом на коне или самолет в воздух поднимает. Многие в США говорили в этой связи, что у них есть большое желание поехать в Москву и посмотреть на их крутого президента, увидеть Кремль, где он сидит, и так далее. Много кто у нас раньше хотел посмотреть на столицу РФ, красивых женщин, Красную площадь и так далее… Сейчас всего этого и близко нет. Такое желание у американцев давно пропало. Уже все фыркают и отворачиваются при одном упоминании о России. Стыдно даже в разговорах называть эту страну. Даже те люди в США, которые до сих пор могут себе допустить существование «украинских нацистов», каких-то биолабораторий, натасканных голубей, боевых комаров или червей – даже таким американцам уже крайне некомфортно от упоминаний о России. Никто уже не собирается ехать в РФ. Никакого туризма из США в РФ уже просто не будет.

Поэтому, с Россией в мире уже все! Даже если там придет новая власть, то, я очень сомневаюсь, что будет что-то радикальное в плане изменений. Россия уже растеряла свой имидж, потеряла свой бренд, запятнала свое лицо. Понимаете, одно дело, когда тебе 25 лет, на теле у тебя татуировки, ты летишь на крутом мотоцикле в одежде Affliction, потом с кем-то подрался в баре и тебя арестовали… Ну, ок. Понятно, что не хорошо то, куда ты движешься, но в какой-то момент твоей бурной жизни ты все равно многим нравишься как темпераментный бунтарь, как такой себе bad boy. Но! Как только тебя поймали за то, что ты, например, изнасиловал женщину или, к примеру, убил ребенка – все, тебе полный конец! Полный капут! В таком случае даже твоим родителям будет стыдно называть тебя их сыном.

В ситуации с РФ – то же самое. Россия уже никогда не поднимется в глазах мира. Нормальные страны уже никогда не посмотрят на нее по-другому, нежели как на агрессора, насильника, убийцу и ничтожество. Возможно, прямо в глаза русским это пока говорят не все, но думают о них уже именно так, никак не иначе.

Юрий Ванетик, адвокат, политический стратег и член Совета директоров международного правозащитного агентства WEST SUPPORT (США)