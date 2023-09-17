Представники бунтівників у Нігері, які влітку скинули президента Мохаммеда Базума та захопили владу в країні, оголосили про укладання військового союзницького альянсу з Буркіна-Фасо та Малі.Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter (X) лідера Малі Ассімі Гоїта.За його словами, такий військовий союз був укладений для створення "архітектури колективної оборони та взаємної допомоги на благо населення".Слід зазначити, що у всіх цих західноафриканських країнах, які 16 вересня підписали хартію про заснування альянсу держав Сахеля, раніше відбулася зміна влади шляхом перевороту. У Нігері – наприкінці липня, минулого року восени – у Буркіна-Фасо, а в Малі путч мав місце у 2021-му.У документі про укладення військового союзу між цими державами йдеться, що будь-яке порушення суверенітету та територіальної цілісності будь-якої з них розцінюватиметься "як агресія проти інших учасників договору".Крім того, така ситуація "зобов’яже всі сторони, що домовляються, надати сприяння та допомогу, включаючи застосування зброї".Держпереворот у НігеріНагадаємо, наприкінці липня охорона президента Нігеру Мохаммеда Базума влаштувала державний переворот – главу держави взяли у заручники та оголосили про повалення влади.Після цього новим головою Нігеру оголосив себе керівник президентської гвардії Абдурахман Чіані.Декілька країн Африки були готові надати своїх військових для вторгнення до Нігеру з метою припинити держпереворот.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.