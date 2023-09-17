Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин зустрівся з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу. Вони говорили про посилення військової співпраці між країнами.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на північнокорейське державне ЗМІ KCNA.Зустріч відбулас під час "туру" Кіма по Далекому Сходу Росії. Під час переговорів вони обмінялись з Шойгу "конструктивними думками щодо практичних питань стосовно подальшого зміцнення стратегічної і тактичної координації".Крім цього, вони домовились посилити "співробітництво і взаємодію" між збройними силами країн, а також у сферах їх національної оборони і безпеки.Зустріч Путіна та Кім Чен Ина13 вересня відбулася зустріч між диктаторами КНДР та Росії – Кім Чен Ином та Володимиром Путіним. Вони відвідали космодром "Східний", найсучасніший космодром Росії в Амурській області.Два диктатори у супроводі своїх військових міністрів оборони обговорили військові питання. Путін у четвер прийняв запрошення Кіма відвідати Північну Корею.Західні ЗМІ неодноразово повідомляли, що під час зустрічі сторони можуть домовитися про передачу РФ артилерійських боєприпасів від КНДР – за даними Financial Times, сторони готові укласти угоду, хоча співрозмовник РБК-Україна в спецслужбах повідомив, що підтвердження цієї інформації поки немає.В США вже відреагували на зустріч, заявивши, що потрібно вдатися до подальших дій стосовно РФ та КНДР.Детальніше про те, що відбувалося під час зустрічі Путіна та Кіма, можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.А про постачання зброї з Північної Кореї читайте у матеріалі РБК-Україна "Навіщо Росії снаряди КНДР і чи наважиться Кім Чен Ін їх передати: думку експертів".Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.