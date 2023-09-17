Військово-морські сили США в Європі та Збройні сили Данії проведуть спільні навчання в Балтійському морі з використанням сучасної ракетної установки SM-6.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт 6-го флоту США.Навчання стартують 18 вересня, а їхньою ціллю буде покращення навичок із захисту конвоїв."Проводячи ці операції з території Данії, Сполучені Штати підтверджують стратегічну важливість Данії як ключового союзника щодо забезпечення регіональної стабільності", – наголосили у 6-му флоті США.Зазначається, що ракетна система SM-6 може перехоплювати повітряні загрози, включаючи балістичні ракети на фінальній фазі польоту. Крім цього, вона має здатність високоточного ураження стаціонарних та рухомих морських і наземних цілей.Навчання НАТОНаступного року НАТО проведе свої найбільші спільні командні навчання з часів холодної війни. У них братиме участь 31 країна та Швеція.За даними FT, у навчаннях Trident Juncture візьмуть участь понад 40 тисяч військовослужбовців. Метою стане відпрацювання відбиття російської агресії проти одного зі своїх членів.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.