За останній місяць у Києві та Львові змінились ціни на оренду житла. Найбільше підвищилась вартість на двокімнатні квартири у столиці.Про це повідомляють експерти ресурсу Bird в Telegram.Як змінились ціни на оренду житлаУ вересні середні ціни на оренду 1-кімнатних квартир в Києві збільшилася на 18%, і тепер становить 13 000 грн. Вартість на 2-кімнатні підвищилась 19% (19 100 грн) і на 3-кімнатну на 11% (30 600 грн) в порівнянні з серпнем.Які ціни на оренду в Києві: 1-кімнатна – 13 тис. грн 2-кімнатна – 19,1 тис. грн 3-кімнатна – 30,6 тис. грнОренда на житло у Львові також зросла, але не так суттєво, як у Києві. Ціна в середньому на 1-кімнатну квартиру збільшилася на 2%, 2-кімнатну та 3-кімнатну на 11%.Які ціни на оренду у Львові: 1-кімнатна – 15,3 тис. грн 2-кімнатна – 17,8 тис. грн 3-кімнатна – 21 тис. грн

Як змінились ціни на квартири у Києві (фото:t.me/bird_official)Чому зросли ціни на орендуЕксперти пояснюють це "феноменом вимивання дешевих квартир". Під час високого сезону попит на нерухомість зазвичай зростає.Через підвищений попитом більше людей шукають житло, і як результат, дешеві і доступні варіанти нерухомості швидко "вимиваються" з ринку, бо їх орендують в першу чергу.Зазначимо також, що зазвичай ціни на оренду житла зростають восени, бо студенти повертаються на навчання у великі міста, навіть попри те, у більшості закладів через війну освітній процес відбувається у дистанційному форматі.

Як змінились ціни на оренду квартир у Львові (фото:t.me/bird_official)Раніше ми писали про те, що в Києві здають квартиру в оренду за 1 мільйон гривень.Читайте також про те, які пропозиції по оренді житла зараз пропонують у Києві.