Вранці 17 вересня в Одесі під час повітряної тривоги пролунали вибухи.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.Видання повідомило про один вибух близько 06:07. В місті та області оголошена повітряна тривога, Повітряні Сили попереджали про небезпеку ударів ракетами та дронами-камікадзе."Жителі Одещини, лишається ракетна небезпека для нашого регіону. Будь ласка, перебувайте в укриттях!" – написав голова Одеської ОВА Олег Кіпер.А спікер Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив, що в місті працюють сили ППО.Нічна атака 17 вересняВ ніч на 17 вересня росіяни знову атакували територію України. Вони запустили ракети з Каспію та дрони зі сторони Чорного моря. Близько 4:50 повітряна тривога була оголошена в Києві, а згодом і по всій території України.Ворожі ракети спочатку прямували в напрямку Кременчука та Умані, однак потім змінили курс на Одеську область.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.