Тривале занепокоєння щодо здоров’я глави Чеченської республіки Рамзана Кадирова в російському інформаційному просторі наголошує на залежності президента РФ Володимира Путіна у питанні збереження стабільності в регіоні.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.На думку експертів, дестабілізація правління Кадирова в Чечні стане серйозним ударом по режиму Путіна, частково через те, наскільки важливим для ранньої популярності Путіна в Росії було встановлення стабільності в Чечні через жорстоку та криваву війну.Аналітики зазначають, що Путіну без Кадирова, ймовірно, буде важко забезпечити стабільність у Чечні. Офіційним особам у РФ варто бути стурбованими тим, що інформація про хворобу Кадирова може вплинути на довгострокову стабільність контролю влади над Чечнею.Ключові висновки ISW: Українські військові 17 вересня звільнили Кліщіївку на південь від Бахмута та продовжили успішні наступальні дії на інших ділянках Бахмутського спрямування. У ніч з 16 на 17 вересня російські війська завдали ще однієї серії ударів безпілотниками та крилатими ракетами півдня України. Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин завершив свій візит до Росії 17 вересня і отримав від губернатора Приморського краю кілька одиниць військової техніки. Спроби Міністерства оборони Росії підпорядкувати собі ПВК "Вагнера" спонукають російських чиновників більш відкрито підтримувати військові хунти у Західній Африці. Російські війська 17 вересня вели наступальні дії на рубежі Куп’янськ – Сватове – Кремінна, в районі Бахмута та на лінії Авдіївка-Донецьк. Українські сили також продовжили контрнаступні операції на заході Запорізької області. Російська окупаційна адміністрація продовжує насильно депортувати українських дітей до Росії та прати українську культурну ідентичність.Нагадаємо, що раніше в ГУР заявили, що голова Чечні Рамзан Кадиров зараз перебуває у важкому стані. Йдеться не про поранення.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.