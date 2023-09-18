У Хмельницькій області пролунала серія вибухів сьогодні вночі, 18 вересня, під час повітряної тривоги.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на “Суспільне”.В офіційних джерелах про причини та наслідки вибухів не повідомляється. У Повітряних силах ЗСУ раніше попередили про ракетну загрозу в регіоні.Зазначимо, що мешканців області до закінчення повітряної тривоги просять перебувати в укриттях, або по можливості дотримуватися правила "двох стін".У Хмельницькій ОВА повідомили про роботу ППОПерший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін заявив, що у регіоні працювала ППО."В області були чутні вибухи. Працює ППО. Більш детальна інформація пізніше", – йдеться у повідомленні Тюріна.Нічна атака по Україні 18 вересняРосійські війська завдали комбінованої атаки територією України вночі 18 вересня. Спочатку окупанти застосували ударні дрони-камікадзе, направивши їх переважно у центральні та південні області країни.Пізніше були задіяні крилаті ракети, випущені зі стратегічних бомбардувальників Ту-95мс.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.